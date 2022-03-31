ФІФА заборонила демонструвати кадри війни в Україні під час звернення президента УАФ (відео)

ФІФА заборонила демонструвати кадри війни в Україні під час звернення президента УАФ (відео)

Учасники конгресу не змогли побачити злочини російських окупантів.

Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) не дозволила продемонструвати на екрані кадри наслідків російського вторгнення в Україну під час звернення президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

Про це розповів директор телеканалів Футбол Олександр Денисов

"Так сьогодні мало виглядати відеозвернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в результаті з відеоролика видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму промову глави УАФ", - написав Денисов у Facebook.

Такий вигляд мало мати звернення.

"Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА у момент найтяжчого випробування для України", - зазначив Денисов.

Нагадаємо, що на засіданні ФІФА мала розглянути питання припинення співпраці з Російським футбольниим союзом (РФС), однак цього не сталося.

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