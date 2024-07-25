Франція – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал юнацького Євро-2024

Команда Дмитра Михайленка побореться за вихід до фіналу континентальної першості.

У четвер, 25 липня, збірна України з футболу U-19 зіграє проти команди Франції у півфіналі юнацького Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія). Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Україна вийшла до півфіналу турніру, посівши друге місце у групі A. Команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0), потім зіграла внічию з Норвегією (0:0), а у вирішальному матчі групового етапу здобула вольову перемогу над Італією (3:2).

Франція стала переможцем квартету B. "Ле Бле" обіграли Туреччину (2:1) та Данію (4:2), після чого в заключному турі вирвали нічию проти Іспанії (2:2), що дозволило зберегти першу позицію.

Де дивитися матч Франція – Україна

Подивитися півфінальний матч юнацького Євро-2024 між збірними Франції та України можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на телеканалі Суспільне Спорт. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу Франція – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Франція – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Франції. На перемогу "Ле Бле" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,49. Нічия – 4,55. Виграш України за підсумками 90 хвилин зустрічі – 6,80.

Прохід французів до фіналу оцінюється коефіцієнтом 1,25. Вихід українців до фінального матчу – 4,20.

Іншу путівку до фіналу розіграють Італія та Іспанія. Цей поєдинок також заплановано на 25 липня, стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться в неділю, 28 липня, початок – о 21:00 за київським часом.

Вийшовши до півфіналу Євро-2024 (U-19), збірна України також відібралася на молодіжний чемпіонат світу-2025 (U-20).

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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