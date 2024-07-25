Франція – Україна: онлайн-відеотрансляція півфіналу юнацького Євро-2024

Дивіться у прямому ефірі півфінальний поєдинок чемпіонату Європи U-19 за участю українців.

У четвер, 25 липня, збірна України з футболу U-19 у півфіналі юнацького Євро-2024 зіграє проти команди Франції.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія). Зустріч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Україна пройшла до півфіналу з другого місця групи A. Команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0), зіграла внічию з Норвегією (0:0), а потім здобула вольову перемогу над Італією (3:2).

Франція стала переможцем квартету B. "Ле Бле" перемогли Туреччину (2:1) та Данію (4:2), після чого в заключному турі вирвали нічию проти Іспанії (2:2).

Переможець матчу Франція – Україна у фіналі зіграє проти Іспанії, яка в першому півфіналі в екстратаймах обіграла Італію (1:0).

Зазначимо, що виходом до півфіналу Євро-2024 (U-19) збірна України також відібралася на молодіжний чемпіонат світу-2025 (U-20).

До вашої уваги пряма відеотрансляція півфінального поєдинку юнацького Євро-2024 між збірними Франції та України.

Стартовий склад збірної України U-19 на півфінал ЧЄ проти Франції: Крапивцов – Гусєв, Огарков, Михавко, Єрмачков – Мельниченко, Цуканов, Кревсун – Гаджиєв, Богданов, Синчук.

Відеотрансляція матчу Франція U-19 – Україна U-19

Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться в неділю, 28 липня, початок – о 21:00 за київським часом.

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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