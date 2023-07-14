Генерального секретаря УАФ Запісоцького арештували на 60 діб

Юрій Запісоцький проходить у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

У Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання, на якому розглядали можливість зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

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Про це інформує Footballhub.

За підсумками засідання слідчий суддя Білінська постановила змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб до 13-го вересня включно.

Також суд постановив перерахувати заставу у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", на користь держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронні органи затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького з метою його доставки до суду.

Крім того, ми раніше інформували, що суд заборонив Андрію Павелку переобиратися до УЄФА, поки він звільнений з посади президента УАФ.

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