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Генерального секретаря УАФ Запісоцького арештували на 60 діб

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Генерального секретаря УАФ Запісоцького арештували на 60 діб

Юрія Запісоцького арештували на 60 діб / Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Юрій Запісоцький проходить у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

У Шевченківському районному суді Львова відбулося засідання, на якому розглядали можливість зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

Про це інформує Footballhub.

За підсумками засідання слідчий суддя Білінська постановила змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб до 13-го вересня включно.

Також суд постановив перерахувати заставу у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", на користь держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронні органи затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького з метою його доставки до суду.

Крім того, ми раніше інформували, що суд заборонив Андрію Павелку переобиратися до УЄФА, поки він звільнений з посади президента УАФ.

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Дата публікації
Перегляди
465
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