Генерального секретаря УАФ Записоцкого арестовали на 60 суток

Юрий Записоцкий проходит по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание, на котором рассматривали возможность изменения меры пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

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Об этом информирует Footballhub.

По итогам заседания следователь судья Билинская постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток до 13 сентября включительно.

Также суд постановил перечислить залог в размере 9,88 млн гривен, который при Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания "УАФ Маркетинг", в пользу государства.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью его доставки в суд.

Кроме того, мы ранее информировали, что суд запретил Андрею Павелко переизбираться в УЕФА, пока он уволен с должности президента УАФ.

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