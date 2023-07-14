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Генерального секретаря УАФ Записоцкого арестовали на 60 суток

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Генерального секретаря УАФ Записоцкого арестовали на 60 суток

Юрия Записоцкого арестовали на 60 суток / Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Юрий Записоцкий проходит по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

В Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание, на котором рассматривали возможность изменения меры пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

Об этом информирует Footballhub.

По итогам заседания следователь судья Билинская постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток до 13 сентября включительно.

Также суд постановил перечислить залог в размере 9,88 млн гривен, который при Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания "УАФ Маркетинг", в пользу государства.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью его доставки в суд.

Кроме того, мы ранее информировали, что суд запретил Андрею Павелко переизбираться в УЕФА, пока он уволен с должности президента УАФ.

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Дата публикации
Просмотры
436
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