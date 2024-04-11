Гвоздик назвав дату і місце свого чемпіонського бою – хто суперник

Український боксер Олександр Гвоздик проведе поєдинок за тимчасовий пояс WBC у напівважкій вазі проти американця Девіда Бенавідеса.

Про це 36-річний уродженець Харкова повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Бій за участю українця відбудеться 22 червня в американському Г'юстоні, штат Техас.

Гвоздик і Бенавідес битимуться в андеркарді поєдинку між чемпіоном WBA у легкій вазі американцем Джервонтою Девісом та його співвітчизником Френком Мартіном.

Гвоздик у своєму останньому бою в ніч проти 1 жовтня минулого року нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса. Для українця це був третій поєдинок після повернення у бокс.

У червні 2020 року Олександр оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У першому бою після поновлення боксерської кар'єри Гвоздик у лютому 2023-го здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Жосуе Обандо, а в травні нокаутував латвійця Річардса Болотнікса.

Наразі у послужному списку Олександра 20 перемог (16 – нокаутом) і одна поразка, якої він зазнав у жовтні 2019 року, коли програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

27-річний Бенавідес на професійному рингу здобув 28 перемог (24 – нокаутом) у 28 боях. Cвій останній поєдинок він провів у листопаді 2023 року, коли переміг американця Деметріуса Андраде.

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