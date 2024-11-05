Інтер – Арсенал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, міланський "Інтер" прийматиме лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після трьох турів "нерадзуррі" з 7 очками посідають сьоме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Каноніри" розташовуються на дев'ятій сходинці, також маючи у своєму активі 7 балів.

Де дивитися матч Інтер – Арсенал

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Прогнози букмекерів на матч Інтер – Арсенал

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають італійський клуб. На перемогу "Інтера" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,59. Нічия – 3,25. Виграш підопічних Мікеля Артети – 2,91.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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