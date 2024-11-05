"Реал" з Луніним сенсаційно програв "Мілану" в матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Вершкові" пропустили від "россонері" три голи.

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зазнав поразки від "Мілана" в домашньому матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:3 .

На 12-й хвилині зустрічі "россонері" відкрили рахунок – відзначився Малік Тшау. На 23-й хвилині "вершкові" відігралися – пенальті реалізував Вінісіус Жуніор.

Але на перерву підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки пішли в ролі лідера – на 39-й хвилині відзначився Альваро Мората.

У другому таймі італійський клуб збільшив свою перевагу в рахунку – на 73-й хвилині забив Тіджані Рейндерс.

Підопічні Карло Анчелотті намагалися врятуватися від поразки, але не змогли цього зробити. На 81-й хвилині гол захисника "бланкос" Антоніо Рюдігера після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Зазначимо, що Лунін відіграв повний поєдинок, оскільки основний голкіпер "Королівського клубу" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Мілан"

Після цієї поразки "Реал" з 6 очками посідає 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Мілан" тепер також має 6 балів і піднявся на 18-ту сходинку.

У наступному турі "Реал" 27 листопада на виїзді зустрінеться з "Ліверпулем", а "Мілан" днем раніше завітає у гості до "Слована" з Братислави.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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