Камбек не допоміг: Південна Корея в яскравому матчі поступилася Гані на ЧС-2022

Азіати відігралися з 0:2, але все ж були змушені капітулювати.

Збірна Південної Кореї зазнала поразки від команди Гани в матчі 2-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу. Багатий на події поєдинок завершився з рахунком 2:3 .

У першому таймі африканці забезпечили собі комфортний гандикап – Мохаммед Салісу і Мохаммед Кудус дозволили своїй збірній піти на перерву з перевагою у два м'ячі.

Проте в другій половині протистояння команда Південної Кореї змогла здійснити блискавичний камбек. Всього за три хвилини Ки Син Чо оформив дубль, зрівнявши рахунок на 61-й хвилині.

І все ж, Гана зуміла вирвати перемогу в цьому поєдинку – вирішальний гол на 68-й хвилині забив Мохаммед Кудус.

Нагадаємо, в першому турі ЧС-2022 збірна Португалії не без проблем перемогла Гану (3:2), а Уругвай та Південна Корея не визначили сильнішого (0:0).

Наразі таблицю групи H очолюють Португалія та Гана, які мають по 3 очки. Уругвай і Південна Корея набрали по одному балу.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету зустрінуться Португалія та Уругвай. Вони зіграють між собою також 28 листопада, але о 21:00 за київським часом.

Португалія та Уругвай. Вони зіграють між собою також 28 листопада, але о 21:00 за київським часом. У матчах заключного туру групи H, які відбудуться 2 грудня, Португалія зіграє з Південною Корею, а Уругвай битиметься з Ганою. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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