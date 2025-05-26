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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Костюк сенсаційно вилетіла на старті Roland Garros-2025

Марта не зуміла пробитися до другого кола французького мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) не змогла подолати перший раунд основної сітки Roland Garros-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 22-річна уродженка Києва сенсаційно програла чешці Сарі Бейлек (№193 WTA) з рахунком 3:6, 1:6.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. За проведений на корті час Костюк не виконала жодної подачі навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Зазначимо, що у фіналі кваліфікації французького мейджора Бейлек обіграла іншу українку – Юлію Стародубцеву, яка потім все ж таки потрапила до основної сітки як лакі-лузер.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна розгромною перемогою стартувала на Roland Garros-2025.

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