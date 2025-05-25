Світоліна розгромною перемогою стартувала на Roland Garros-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) успішно стартувала на Roland Garros-2025.

У матчі першого кола основної сітки 30-річна уродженка Одеси розгромила Зейнеп Сонмез з Туреччини (№76 WTA) – 6:1, 6:1.

Матч тривав 1 годину і 13 хвилин. Світоліна двічі подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки і використала 6 з 13 брейкпойнтів.

Реклама

У другому колі змагань Еліна зіграє проти переможниці поєдинку між Лаурою Зігемунд (Німеччина, №97 WTA) та Анною Бондар (Угорщина, №87 WTA).

Зазначимо, що в основі французького мейджора цього року беруть участь п'ять українок. Крім Світоліної, автоматично туди потрапили Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, а Анастасія Соболєва виборола право зіграти на першому в своїй кар'єрі турнірі Grand Slam, подолавши кваліфікацію.

Матчі основної сітки Roland Garros-2025 відбудуться від 25 травня до 8 червня.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

Реклама

Найкращий результат серед українок на Roland Garros-2024 показала Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.

Дивіться матчі Roland Garros-2025 з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.