"Лаціо" оголосив про звільнення Саррі та призначив нового керманича

Італійський футбольний клуб "Лаціо" оголосив про звільнення Мауріціо Саррі з посади головного тренера.

Про це римляни повідомили на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що 65-річний італійський фахівець самостійно подав у відставку попри те, що його контракт був розрахований до літа 2025 року.

Виконувачем обов'язків головного тренера "орлів" призначено Джованні Мартуш'єлло, який до цього працював асистентом Саррі в римському клубі.

Саррі очолював "Лаціо" від літа 2021 року. Минулого сезону "орли" посіли друге місце у Серії А, завдяки чому кваліфікувалися до Ліги чемпіонів.

Цього сезону справи у римлян йдуть не так добре. Вони перебувають лише на дев'ятій сходинці у чемпіонаті Італії. Із Ліги чемпіонів "Лаціо" вилетів в 1/8 фіналу, програвши за сумою двох матчів мюнхенській "Баварії" (1:0 вдома та 0:3 на виїзді).

Наступний поєдинок "орли" зіграють 16 березня у гостях проти "Фрозіноне" в межах Серії А.

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