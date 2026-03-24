Легенда "Атлетіко" та чемпіон світу Грізманн підписав контракт із клубом МЛС

Антуан Грізманн / facebook.com/OrlandoCitySC

Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн продовжить кар'єру в американському "Орландо Сіті".

Про це повідомила пресслужба клубу МЛС. 35-річний француз приєднається до нової команди влітку 2026 року.

Контракт Грізманна з "Орландо Сіті" буде розрахований до завершення сезону-2027/28 з можливістю подовження ще на рік.

У складі американського клубу Антуан виступатиме під 7-м номером.

За інформацією журналіста Фабріса Гокінса, зарплата Грізманна в "Орландо Сіті" складе 10 мільйонів євро на рік.

Грізманн — легенда "Атлетіко". Француз зіграв 450 матчів за "матрасників", забивши 193 голи та віддавши 82 результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром в історії мадридського клубу.

Цього сезону Антуан провів 43 матчі за "Атлетіко" в усіх турнірах, відзначившись 13 голами та 4 результативними передачами.

На рахунку Грізманна також 137 матчів і 44 голи за збірну Франції, в якій він завершив кар'єру 2024 року.

У складі "Ле Бле" він перемагав на чемпіонаті світу 2018 року та в Лізі націй-2020/21, а також був срібним призером ЧС-2022 і Євро-2016.