ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Легенда "Атлетіко" та чемпіон світу Грізманн підписав контракт із клубом МЛС

35-річний француз приєднається до "Орландо Сіті" прийдешнього літа.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Антуан Грізманн

Антуан Грізманн / facebook.com/OrlandoCitySC

Форвард мадридського "Атлетіко" Антуан Грізманн продовжить кар'єру в американському "Орландо Сіті".

Про це повідомила пресслужба клубу МЛС. 35-річний француз приєднається до нової команди влітку 2026 року.

Контракт Грізманна з "Орландо Сіті" буде розрахований до завершення сезону-2027/28 з можливістю подовження ще на рік.

У складі американського клубу Антуан виступатиме під 7-м номером.

За інформацією журналіста Фабріса Гокінса, зарплата Грізманна в "Орландо Сіті" складе 10 мільйонів євро на рік.

Грізманн — легенда "Атлетіко". Француз зіграв 450 матчів за "матрасників", забивши 193 голи та віддавши 82 результативні передачі. Він є найкращим бомбардиром в історії мадридського клубу.

Цього сезону Антуан провів 43 матчі за "Атлетіко" в усіх турнірах, відзначившись 13 голами та 4 результативними передачами.

На рахунку Грізманна також 137 матчів і 44 голи за збірну Франції, в якій він завершив кар'єру 2024 року.

У складі "Ле Бле" він перемагав на чемпіонаті світу 2018 року та в Лізі націй-2020/21, а також був срібним призером ЧС-2022 і Євро-2016.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie