В елегантному жакеті і мереживній спідниці: Сара Полсон на прем'єрі бродвейської вистави

Сара Полсон / © Associated Press

Сара Полсон відвідала прем’єру бродвейської вистави «Гігант», яка відбулася у театрі Music Box у Нью-Йорку.

На заході вона постала в образі total black. На ній був елегантний жакет, який вона доповнила хусткою-шарфом, завязаним на руках і грудях. Верх акторка скомбінувала з мереживною прозорою спідницею максі вільного силуету і з чорними туфлями-човниками.

Сара Полсон / © Associated Press

Полсон зробила укладання боб каре, макіяж із акцентом на червоній помаді і темно-бордовий манікюр. У вухах у зірки були коричнево-чорні сережки, а на руках — золоті каблучки.

Сара Полсон / © Associated Press

Нагадаємо, Сара Полсон на прем’єру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» одягла білий прозорий костюм від бренду Schiaparelli.