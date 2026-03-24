Україна — Швеція: стало відомо, хто судитиме півфінал плейоф відбору на ЧС-2026

УЄФА призначив суддів на півфінальний матч плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Швеції.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, поєдинок обслужить бригада арбітрів з Португалії.

Головним суддею виступить Жоау Пінейру. На лініях йому допомагатимуть Бруну Жезуш та Лусіану Майя.

Обов'язки четвертого рефері виконуватиме бельгієць Ерік Ламбрехтс, а за роботу системи VAR відповідатимуть португальці Тьягу Мартінш та Андре Нарсісу.

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров оголосив склад збірної України на плейоф відбору до ЧС-2026.