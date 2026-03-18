Проспорт
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Збірна України провела вимушену заміну в складі перед плейоф відбору до ЧС-2026

Травмованого Максима Таловєрова у національній команді замінить Едуард Сарапій.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Едуард Сарапій

Едуард Сарапій / © СК Дніпро-1

У складі збірної України з футболу відбулася вимушена заміна перед плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Захисника англійського "Сток Сіті" Максима Таловєрова, який травмувався, замінить Едуард Сарапій — оборонця житомирського "Полісся" перевели з резервного списку до основного.

У півфіналі плейоф відбору до ЧС-2026 збірна України 26 березня зіграє проти Швеції. Матч відбудеться на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок — о 21:45 за київським часом.

У разі перемоги команда Сергія Реброва на цій же арені 31 березня у фіналі плейоф за вихід на Мундіаль побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія. У разі поразки від шведів наша збірна 31 березня проведе товариський поєдинок з командою, яка програє в дуелі між поляками та албанцями.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

