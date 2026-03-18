"Барселона" пошматувала "Ньюкасл" у матчі з 9 голами і вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Барселона" / © Associated Press

Іспанська "Барселона" на своєму полі розтрощила англійський "Ньюкасл" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 7:2 .

Уже на 6-й хвилині зустрічі каталонці відкрили рахунок — відзначився Рафінья.

На 15-й хвилині "сороки" відігралися завдяки голу Ентоні Еланги, але вже за три хвилини Марк Берналь знову вивів "синьо-гранатових" уперед.

На 28-й хвилині Еланга оформив дубль, зрівнявши рахунок у протистоянні. Однак перед самою перервою "Барселона" втретє за матч вирвалася вперед — Ламін Ямаль реалізував пенальті.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка влаштували супернику розгром, відправивши у його ворота чотири м'ячі без відповіді: дубль оформив Роберт Левандовські, по одному голу забили Фермін Лопес і Рафінья.

Оскільки перша зустріч між командами у Ньюкаслі й завершилася внічию (1:1), то за підсумками двох матчів "Барселона" перемогла з рахунком 8:3 і вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Барселона" — "Ньюкасл"

"Барселона" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія).

Перша гра в Мадриді закінчилася розгромною перемогою "матрацників" (5:2). Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Лондоні, початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.