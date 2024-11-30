Ліверпуль – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 1 грудня, "Ліверпуль" прийме "Манчестер Сіті" в центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Після 12 турів мерсисайдці (31 очко) впевнено очолюють таблицю АПЛ. "Городяни" перебувають на другій сходинці та відстають від лідера чемпіонату на 8 балів.

Додамо, що команда Хосепа Гвардіоли програла три останні матчі в АПЛ та має серію з шести поєдинків без перемог у всіх турнірах – п'ять поразок і одна нічия.

Де дивитися матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

В Україні матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу підопічних Арне Слота можна поставити з коефіцієнтом 2,12. Нічия – 3,65. Виграш чинного чемпіона Англії – 3,40.

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

Мудрик ефектно забив у "дев'ятку" та допоміг "Челсі" виграти матч Ліги конференцій (відео)

Визначився перший клуб, який кваліфікувався до плейоф нового формату Ліги чемпіонів