Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка Англії

У суботу, 25 травня, "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" зустрінуться у фіналі Кубка Англії з футболу.

Вирішальний матч турніру відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

На шляху до фіналу команда Хосепа Гвардіоли пройшла "Хаддерсфілд" (5:0), "Тоттенгем" (1:0), "Лутон" (6:2), "Ньюкасл" (2:0) та "Челсі" (1:0).

"Червоні дияволи" дісталися фіналу, вибивши з турніру "Віган" (2:0), "Ньюпорт" (4:2), "Ноттінгем" (1:0), "Ліверпуль" (4:3) та "Ковентрі" (4:3).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

На території України фінальний матч Кубка Англії між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

Абсолютним фаворитом фінального поєдинку букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу "городян" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,39. Нічия – 5,80. Виграш підопічних Еріка тег Гага за підсумками 90 хвилин гри – 9,00.

На тріумф команди Гвардіоли з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,19. Підсумковий успіх "Манчестер Юнайтед" – 5,20.

Зазначимо, що чинним володарем трофею є "Манчестер Сіті". Торік команда Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, цього сезону "Манчестер Сіті" вчетверте поспіль виграв чемпіонат Англії, що нікому не вдавалося раніше. "Манчестер Юнайтед" фінішував на восьмому місці у підсумковій турнірній таблиці – це найгірший результат в історії клубу за весь час існування АПЛ.

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