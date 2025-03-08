Матч "Барселони" у чемпіонаті Іспанії раптово перенесли: яка причина

Матч 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 між "Барселоною" та "Осасуною" перенесено.

Про це повідомляє пресслужба "синьо-гранатових".

Поєдинок, який повинен був розпочатися 8 березня о 22:00 за київським часом, довелося відкласти на невизначений термін через смерть лікаря каталонського клубу Карлеса Міньярро Гарсії.

"Барселона" із сумом повідомляє про трагічну новину – сьогодні вдень пішов з життя лікар першої команди Карлес Міньярро Гарсія. У зв'язку з цим матч між "Барселоною" та "Осасуною" перенесено на пізніший термін.

Рада директорів та всі співробітники "Барселони" висловлюють найщиріші співчуття родині й друзям покійного та поділяють їхню скорботу в цей складний час", – йдеться у заяві "блаугранас".

Наразі "Барселона" (57 очок) лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги. Команда Гансі Фліка на один бал випереджає "Атлетіко" і має три пункти переваги над мадридським "Реалом".

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