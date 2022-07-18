На Всесвітніх іграх-2022 зібрали чималу суму на відбудову України

На Всесвітніх іграх-2022, де збірна України сенсаційно опинилася в топ-3 медального заліку, вирішили допомогти Україні коштами на відновлення після війни з Росією.

Про це повідомляє Спортивний комітет України на своїй сторінці у Facebook.

Упродовж змагань тривала благодійна акція на підтримку України. З кожного квитка, проданого на змаганнях, один американський долар перераховувався на потреби України. Таким чином за весь турнір, який тривав 11 днів, було зібрано 54 тисячі.

Згідно з рішенням Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA) та СКУ, ці гроші будуть використані на відновлення спортивної інфраструктури, що була пошкоджена або зруйнована внаслідок війни, яку розв'язала Росія.

Всесвітні ігри-2022 в Бірмінгемі (США) стартували 7 липня і тривали до 17 липня. Україну представили 103 спортсмени у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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