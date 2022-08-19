Не в рідних стінах: "Динамо" визначилося, де проведе стартовий матч сезону УПЛ

Стала відома дата та місце проведення матчк другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Динамо" та "Дніпром-1" .

В рамках другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) київське "Динамо" зустрічатиметься з "Дніпром-1".

Як повідомили на офіційному сайті столичного клубу, гра відбудеться у неділю, 28 серпня, у Львові на стадіоні "Львів Арена".

Початок протистояння - о 17:00.

Зазначимо, що для обох команд цей поєдинок стане стартовим у новому сезоні УПЛ. Матчі "Динамо" та "Дніпра-1" першого туру чемпіонату України було перенесено через участь українських клубів у кваліфікації єврокубків.

У вівторок, 23 серпня, "Динамо" зіграє матч-відповідь проти португальської "Бенфіки" у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Дніпро-1" у четвер, 25 серпня, зіграє матч-відповідь проти кіпрського АЕК в плейоф кваліфікації Ліги Європи. Перенесені матчі УПЛ планується провести 16 листопада.

Нагадаємо, що в Україні затвердили правила проведення футбольних змагань у воєнний час.

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