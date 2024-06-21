Нідерланди – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 21 червня у Лейпцигу, початок – о 22:00 за київським часом.

У п'ятницю, 21 червня, збірні Нідерландів та Франції зійдуться в матчі другого туру групи D фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що лідер французів Кіліан Мбаппе готується до матчу з Нідерландами у захисній масці після того, як зламав ніс під час поєдинку першого туру Євро-2024 проти Австрії.

На старті континентальної першості збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), а Франція обіграла Австрію (1:0).

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Де дивитися матч Нідерланди – Франція

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Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Франція

За оцінками нашого партнера-букмекера, вищі шанси перемогти у поєдинку мають французи. На виграш "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 2,34. Нічия – 3,30. Тріумф нідерландців – 3,35.

В іншому матчі другого туру квартету D позмагаються збірні Польщі та Австрії (21 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Нідерланди зіграють проти Австрії, а Франція побореться з Польщею. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 19:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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