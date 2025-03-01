"Реал" без Луніна несподівано поступився "Бетісу" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді програв "Бетісу" в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершився з рахунком 2:1 .

На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив Браїм Діас. На 34-й хвилині господарі відігралися зусиллями Джонні. Перемогу "Бетісу" приніс ексгравець "Реала" Іско, який реалізував пенальті на 54-й хвилині.

Огляд матчу "Бетіс" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Після цієї поразки "Реал" (54 очки) продовжує посідати другу сходинку у Ла Лізі. Лідирує "Барселона" (54 пункти + матч у запасі). "Атлетіко" (53 бали + матч у запасі) перебуває на третій позиції. "Бетіс" (38 очок) розташовується на шостій сходинці.

У наступному турі "Реал" прийме "Райо Вальєкано", а "Бетіс" вдома зустрінеться з "Лас-Пальмасом". Обидва матчі відбудуться 9 березня.

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