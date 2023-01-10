Ще два українки подолали стартове коло кваліфікації на Australian Open-2023

Дар'я Снігур та Катаріна Завацька продовжують боротьбу на турнірі "Великого шолома".

Українські тенісистки Дар'я Снігур та Катаріна Завацька успішно подолали перший раунд кваліфікації Australian Open-2023.

На старті відбору 20-річна Снігур впоралася з мексиканкою Фернандою Контрерас Гомес. Для перемоги над опоненткою нашій тенісистці знадобилися три сети – 6:3, 6:7(8), 6:4.

22-річна Завацька стартувала в кваліфікації перемогою над нідерландкою Євою Веддер. Українка без проблем розібралася із суперницею за два сети – 6:2, 6:3.

У другому колі відбору Снігур зіграє проти 15-річної Бренди Фругвіртової із Чехії, яка отримала 27-й номер посіву у кваліфікації.

Своєю чергою, Завацька зустрінеться з росіянкою Ерікою Андрєєвою, яка виступає під нейтральним прапором через війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Раніше перше коло кваліфікації на Australian Open-2023 пройшли Леся Цуренко та єдиний представник України в чоловічому особистому розряді Олексій Крутих.

Автоматично до основної сітки Australian Open-2023 потрапили чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська.

Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.

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