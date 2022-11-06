Ще один камбек в УПЛ: "Рух" у меншості втримав перемогу над "Кривбасом"

Львівський "Рух" виявився сильніший за криворізький "Кривбас" у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:1 .

У першій половині цієї дуелі команди не змогли вразити ворота одна одної. Проте після перерви гості вийшли вперед – на 48-й хвилині точним ударом відзначився Назар Волошин.

Однак львів'яни спромоглися здійснити камбек, двічі забивши упродовж чотирьох хвилин. На 53-й хвилині Денис Слюсар відновив паритет у матчі, а на 57-й хвилині 19-річний Марко Сапуга приніс "жовто-чорним" перемогу.

Зазначимо, що завершували зустріч господарі в меншості. На 76-й хвилині Сапуга заробив другу жовту картку, але криворізький колектив все одно не зміг уникнути поразки.

"Рух" з 11 очками піднявся на десяте місце в таблиці УПЛ. "Кривбас" з 6 балами посідає 13-ту сходинку.

У наступному турі "Рух" 10 листопада зіграє в дербі зі "Львовом", а підопічні Юрія Вернидуба днем раніше зустрінуться з "Ворсклою".

Нагадаємо, це вже другий камбек за день в УПЛ. Раніше "Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Минаєм".

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