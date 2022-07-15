"Шахтар" оформив перший трансфер після приходу нового тренера

Андрій Тотовицький став першим новачком "гірників" після призначення головним тренером команди Ігоря Йовічевіча.

Про перехід 29-річного півзахисника до "Шахтаря" клуб із Ковалівки повідомив у своєму Telegram.

Сума трансферу та деталі контракту Тотовицького з "помаранчево-чорними" не розголошуються. Однак за інформацією Transfermarkt, хавбек підписав контракт до 2025 року, а "Колос" отримав за футболіста 700 тисяч євро.

Зазначається, що Тотовицький вже працює у розташуванні донецького клубу. 14 липня підопічні Йовічевіча розпочали тренувальний збір у Нідерландах.

Тотовицький перебував у структурі "Шахтаря" від 2010 до 2020 року, проте за головну команду "гірників" провів лише 7 матчів у чемпіонаті України.

"Шахтар" віддавав Андрія в оренду до "Маріуполя", "Зорі" та бельгійського "Кортрейка", після чого він повноцінно перейшов до "Десни". За чернігівський клуб Тотовицький минулого сезону відіграв 14 матчів, відзначився 3 голами та 3 асистами.

Взимку 2022 року "Колос" підписав Тотовицького вільним агентом, проте через повномасштабне вторгнення російських окупантів хавбек так і не зміг провести за ковалівський клуб жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, "Шахтар" повідомив, де гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

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