Шахтар - Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шахтар - Реал: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" спробують повторити те, що вже робили двічі минулого сезону.

У вівторок, 19 жовтня, донецький "Шахтар" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Де дивитися матч Шахтар - Реал

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар - Реал

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають беззаперечну перевагу іспанському гранду. На перемогу "вершкових" можна поставити з коефіцієнтом 1.59. Нічия - 4.40. Перемога "гірників" - 5.60.

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У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а потім зіграв унічию з "Інтером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а потім з "Інтером" (0:0). "Реал" у стартовому поєдинку вирвав перемогу над "Інтером" (1:0), а в другому турі сенсаційно поступився "Шерифу" (1:2).

над "Інтером" (1:0), а в другому турі "Шерифу" (1:2). Минулого сезону доля також звела "Шахтар" і "Реал" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді український клуб несподівано виграв обидва матчі (3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві).

В іншому поєдинку третього туру групи D "Інтер" прийме "Шериф". Ця зустріч також розпочнеться 19 жовтня о 22:00.

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