Швейцарія – Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 23 червня у Франкфурті, початок – о 22:00 за київським часом.

У неділю, 23 червня, збірні Швейцарії та Німеччини зустрінуться в матчі заключного третього туру групи A фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Франкфурт Арені" у Франкфурті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Німеччина першою з усіх учасників турніру оформила вихід до плейоф, набравши 6 очок після двох поєдинків. Команда Юліана Нагельсманна є лідером групи А. Бундестім у матчі-відкритті Євро-2024 розтрощила Шотландію (5:1), а наступного туру обіграла Угорщину (2:0).

Швейцарія на старті континентальної першості обіграла Угорщину (3:1), а потім зіграла внічию проти Шотландії (1:1). Команда Мурата Якіна з 4 очками йде на другій позиції у цьому квартеті, випереджаючи шотландців (1 бал) та угорців (0), але ще не гарантувала собі участь у плейоф.

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Де дивитися матч Швейцарія – Німеччина

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Прогнози букмекерів на матч Швейцарія – Німеччина

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом поєдинку є німецька збірна. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Нічия – 3,85. Виграш швейцарців – 5,20.

В іншому матчі останнього туру групи А позмагаються збірні Шотландії та Угорщини (23 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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