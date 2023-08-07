Славія – Дніпро-1: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

У разі успіху в дуелі з чеським клубом, дніпряни в раунді плейоф відбору Ліги Європи зіграють із луганською "Зорею".

У четвер, 10 серпня, "Дніпро-1" проведе перший матч із празькою "Славією" в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арені" в Празі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Дніпро-1" – срібний призер минулого сезону УПЛ. Дніпровський клуб дебютував у кваліфікації Ліги чемпіонів, розпочавши поточну єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ, де за сумою двох зустрічей вилетів від грецького "Панатінаїкоса" (1:3, 2:2).

"Славія" – чинний віцечемпіон Чехії. Празький колектив лише за додатковими показниками поступився титулом іншій команді з чеської столиці – "Спарті".

Де дивитися матч Славія – Дніпро-1

На території України поєдинок між празьким і дніпровським клубами у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Славія" – "Дніпро-1".

Прогнози букмекерів на матч Славія – Дніпро-1

Абсолютним фаворитом майбутнього матчу букмекери вважають чеський клуб. На перемогу "Славії" можна поставити з коефіцієнтом 1,47. Нічия – 4,80. Виграш дніпрян – 7,30.

Вихід підопічних Олександра Кучера до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи оцінюється коефіцієнтом 4,80. Підсумковий успіх празької команди – 1,20.

Матч-відповідь між "Дніпром-1" і "Славією" заплановано на 17 серпня у словацькому місті Кошице.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги Європи поміряється силами з ще одним українським клубом – луганською "Зорею".

Той, хто програє в дуелі "Славія" Прага – "Дніпро-1", в плейоф кваліфікації Ліги конференцій позмагається з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина).

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