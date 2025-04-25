Світоліна розгромною перемогою стартувала на турнірі в Мадриді

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно піднялася на 17-ту позицію в рейтингу WTA, успішно стартувала на турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді.

30-річна уродженка Одеси розпочала виступи одразу з другого кола, де розгромно перемогла британку Сонай Картал (№60 WTA) з рахунком 6:3, 6:1.

Матч тривав 54 хвилини. Світоліна не подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала 5 з 6 брейкпойнтів.

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Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони на корті не перетиналися.

У третьому колі Світоліна зіграє проти переможниці матчу між представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№11 WTA) та Б'янкою Андреєску з Канади (№132 WTA).

Світоліна стала другою українкою, якій вдалося вийти до 1/16 фіналу турніру в Мадриді. Раніше це зробила Юлія Стародубцева, яка в другому раунді перемогла італійку Елізабетту Коччаретто (7:6, 6:4).

У другому колі турніру в Мадриді також зіграє Марта Костюк, її суперницею буде британка Емма Радукану. Ще одна українка Даяна Ястремська на цій стадії змагань поступилася четвертій ракетці світу амеркианці Корі Гауфф (6:0, 2:6, 5:7).

Нагадаємо, минулого тижня Світоліна стала переможницею турніру WTA 250 у французькому Руані.