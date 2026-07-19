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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Тренер збірної Англії прокоментував перемогу над Францією в суперматчі за "бронзу" ЧС-2026

Томас Тухель поділився враженнями від поєдинку за бронзові медалі Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Томас Тухель

Томас Тухель / © Associated Press

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував драматичну перемогу над Францією (6:4) в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026.

Керманич "Трьох левів" визнав, що його команді дещо пощастило втримати перевагу в одному з найяскравіших поєдинків турніру.

"Не впевнений, що ми стали краще контролювати гру. Просто на полі з'явилися свіжіші ноги та знову вийшли гравці високого класу. Суперник уже втомився. Франція грала на повній швидкості й максимально ризикувала, тож нам трохи пощастило не пропустити гол у відповідь, а потім поставити крапку пенальті та чудовим голом", — цитує Тухеля видання BBC.

Для "Трьох левів" це другі в історії медалі на ЧС та перші від 1966 року, коли англійська команда стала переможцем Мундіалю.

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця надгольового матчу за "бронзу" ЧС-2026 між Францією та Англією.

Також ми розповідали, що збірна Франції попрощалася з тренером-рекордсменом після матчу за "бронзу" ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
367
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