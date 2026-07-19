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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

Тренер збірної Франції пояснив поразку від Англії в матчі за "бронзу" ЧС-2026

Дідьє Дешам підбив підсумки свого останнього матчу на чолі "Ле Бле".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дідьє Дешам

Дідьє Дешам / © Associated Press

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку від Англії (4:6) у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026.

"Це поразка. Ми програвали 0:4, ми провели ганебний перший тайм. Проте ми показали бійцівський дух, і були речі, які ми зробили добре. У нас було два шанси зрівняти рахунок до 4:4, і після цього ми трохи активніше пішли вперед...

Ми зробили те, що вміємо. Це моя провина, мабуть, я не зробив того, що було потрібно в першому таймі... Принаймні це було схоже на гру, навіть якщо поразка болюча. Звісно, було б краще посісти третє місце.

Ми приїхали сюди з великими амбіціями. Нам вдалося зробити чимало позитивних речей. Ми не змогли перемогти у матчі проти Іспанії. Це не повний провал. У нас якісний склад, молоді гравці, які продовжуватимуть прогресувати. У нас був талант, щоб і надалі досягати дуже хороших результатів.

Особисто для мене це була справді чудова подорож разом із ними. Ми провели вісім тижнів разом від початку нашої підготовки. Це було чудово. Розчарування полягає у спортивному аспекті, але ми мали можливість викликати емоції, і мільйони французів змогли їх відчути. Це чемпіонат світу — немає нічого прекраснішого за це", — цитує Дешама офіційний сайт ФІФА.

Зазначимо, що матч з Англією став останнім для Дешама на чолі "Ле Бле". Очікується, що після завершення турніру його замінить на посаді Зінедін Зідан.

Дешам очолив збірну Франції у липні 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до фіналу Євро‑2016, виграли ЧС-2018, стали срібним призером ЧС-2022 та здобули перемогу в Лізі націй 2021 року.

Фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував побиття рекорду аргентинця Ліонеля Мессі за голами в історії чемпіонатів світу.

Також ми розповідали, що зірка збірної Франції побив рекорд Пеле за кількістю асистів на одному чемпіонаті світу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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