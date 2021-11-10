Україна - Болгарія: де дивитися і ставки букмекерів на товариський матч

"Синьо-жовті" проведуть контрольний спаринг перед надвідповідальною грою.

У четвер, 11 листопада , збірна України проведе товариський матч проти національної команди Болгарії.

Команди зіграють на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Де дивитися матч Україна - Болгарія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканал "Футбол 1". На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Болгарія

Фаворитом цієї зустрічі є колектив Олександра Петракова. Так, на перемогу "синьо-жовтих" коефіцієнт становить 1,64. Нічия - 3,90. Перемога гостей, своєю чергою, оцінюється в 5,55.

16 листопада українська команда проведе на виїзді доленосний поєдинок у відборі до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини;

До заявки на ці дві дуелі потрапили 25 виконавців.

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