Українська тенісистка сенсаційно пробилася до чвертьфіналу турніру в Токіо

Українська тенісистка Катаріна Завацька (WTA 340) вийшла до 1/4 фіналу турніру ITF W60 у Токіо.

У поєдинку другого кола 22-річна українка несподівано обіграла третю ракетку турніру японку Нао Хібіно (WTA 140).

Зустріч вийшла досить напруженю. Наша співвітчизниця виграла перший сет, але віддала другий. На щастя, вирішальна партія залишилася за українкою. У підсумку – 6:2, 3:6, 6:3.

У чвертьфіналі Завацька зустрінеться з японкою Маєю Хонтамі (WTA 209), яка посіяна на змаганнях під шостим номером.

Нагадаємо, менше ніж тиждень тому Катаріна допомогла збірній Україні перемогти Японію на Кубку Біллі Джин Кінг. Навесні 2023-го українки позмагаються з Чехією за право вийти до фінального турніру, який відбудеться восени того ж року.

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