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Українські біатлоністи здобули “бронзу” юнацької Різдвяної гонки-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українські біатлоністи здобули “бронзу” юнацької Різдвяної гонки-2022

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Меркушина і Мандзин взяли медаль на престижних виставкових змаганнях.

Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин стали бронзовими призерами юнацької Різдвяної гонки-2022, яка відбулася 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.

17-річна Меркушина та 19-річний Мандзин показали третій результат. Їх випередили лише переможці гонки – норвежці Марен Баккен та Мартін Улдаль, а також чеські біатлоністи Тереза Воборнікова та Йонас Маречек, які вибороли "срібло".

Додамо, що в Різдвяній гонці серед дорослих Україну представляли Юлія Джима та Антон Дудченко. У підсумку вони посіли восьме місце. Перемогу здобули представники Франції – Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод.

Раніше повідомлялося, що один із лідерів збірної України пропустить наступний етап Кубка світу з біатлону.

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Дата публікації
Перегляди
119
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