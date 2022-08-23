Українські тенісистки отримали суперниць у кваліфікації US Open

Українки Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька дізнались своїх суперниць у першому колі кваліфікації US Open.

У вівторок, 23 серпня, стартує відкритий чемпіонат США. Три українські тенісистки Дар’я Снігур, Катерина Байндль (Козлова) та Катаріна Завацька розпочнуть виступи на турнірі з кваліфікації.

Байндль (№136 WTA) зіграє із чешкою ​​Джесікою Малечковою (№210 WTA). Матч відбудеться сьогодні, початок – не раніше 18:00 за київським часом.

Завацька (№323 WTA) вийде на корт проти Йоанни Цугер (№167 WTA) зі Швейцарії. Суперниці також проведуть матч сьогодні. Матч розпочнеться близько 21:00.

Дар’я Снігур (№125 WTA) зіграє проти Теси Андріанжафітримо (№218 WTA) із Франції.

Українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко зіграють в основній сітці US Open.

Відкритий чемпіонат США (US Open) відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що організатори турніру "Великого шолому" US Open оголосили про проведення змагань задля підтримки України.

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