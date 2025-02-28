Український боксер Андрій Боришполець проти колумбійця Віктора Хуліо: коли і де дивитися бій

У суботу, 1 березня, о 14:00 в STEREO PLAZA відбудеться знакова подія для всіх шанувальників боксу – перший 2025 року вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ стане ексклюзивним транслятором цього захопливого шоу.

Однією з ключових частин вечора мав стати титульний поєдинок між Рамілем Гаджиєвим і Всеволодом Сліпченком у напівважкій вазі, проте, на жаль, бій було скасовано через травми обох бійців.

Втім, організатори вже підготували не менш цікаву альтернативу: головною подією стане міжнародний бій українця Андрія Боришпольця, який зустрінеться на ринзі з представником Колумбії Віктором Хуліо. Це вже третій поспіль бій Боришпольця у статусі головної зірки вечора, й він готовий продовжувати вражати глядачів своєю майстерністю й енергією.

Окрім основного бою, вболівальників чекає серія видовищних поєдинків в андеркарді. Зокрема, на ринг вийде учасник Олімпійських ігор у Токіо й перспективний боєць K2 Promotions Ярослав Харциз, який зійдеться з аргентинцем Ронаном Нахуелем Санчесом – суперником, уже знайомим українським шанувальникам боксу. Також у програмі вечора – поєдинок чемпіона світу за версією WBC серед молоді Ярослава Михалушка (9-0, 8 KO) проти колумбійця Хайме Віллегаса (17-1, 13 KO).

На ринг вийдуть такі перспективні українські бійці, як Олександр Пилипчук (8-1, 6 KO), Олександр Дрозд (6-0, 2 KO), Юрій Стрілецький (3-0), Раміз Железняк (4-2-1, 1 KO) й Павло Сабун (1-0).

Пряма трансляція вечора боксу буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальному плейлисті "Київстар ТБ Бокс". Глядачі зможуть насолодитися найкращими моментами поєдинків у високій якості та з професійним коментуванням.

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