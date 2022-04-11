Усе заради України: "Шахтар" назвав суму, яка була виручена за благодійний матч з "Олімпіакосом"

Усе заради України: "Шахтар" назвав суму, яка була виручена за благодійний матч з "Олімпіакосом"

Кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та дітям, які постраждали під час війни.

Донецький "Шахтар" оголосив, що чистий дохід від благодійного матчу з грецьким "Олімпіакосом" склав 3,2 мільйона гривень . Поєдинок відбувся на підтримку України, на територію якої вторглися російські війська.

Ці кошти будуть спрямовані на придбання засобів захисту та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали під час війни, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Поєдинок "Олімпіакос" - "Шахтар" відбувся 9 квітня в Афінах. Матч завершився мінімальною поразкою українського клубу - 0:1.

Наступну гру в рамках Shakhtar Global Tour for Peace "гірники" проведуть 14 квітня у Польщі з "Лехією" (Гданськ). Крім того, підопічні Роберто де Дзербі 19 квітня зіграють проти турецького "Фенербахче", а 1 травня зустрінуться з хорватським "Хайдуком".

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" також проведе низку благодійних матчів на підтримку України. Першим суперником "біло-синіх" 12 квітня стане польська "Легія".

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