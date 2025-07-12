- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1036
- Час на прочитання
- 1 хв
Усик зізнався, кого вважає найкращим боксером світу
На думку Олександра, це Теренс Кроуфорд.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання, кого вважає найкращим боксером світу.
В інтерв'ю ексчемпіону світу Карлу Фрочу українець заявив, що це американець Теренс Кроуфорд.
"Я не найкращий боєць у світі. Це Теренс Кроуфорд", – сказав Усик.
Крім того, Олександр назвав найважчих суперників серед британських боксерів.
На першому місці для українського боксера – Тайсон Ф'юрі, далі Ентоні Джошуа, а Даніель Дюбуа посідає лише третю сходинку.
Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Раніше ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.