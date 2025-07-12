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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1036
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Усик зізнався, кого вважає найкращим боксером світу

На думку Олександра, це Теренс Кроуфорд.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання, кого вважає найкращим боксером світу.

В інтерв'ю ексчемпіону світу Карлу Фрочу українець заявив, що це американець Теренс Кроуфорд.

"Я не найкращий боєць у світі. Це Теренс Кроуфорд", – сказав Усик.

Крім того, Олександр назвав найважчих суперників серед британських боксерів.

На першому місці для українського боксера – Тайсон Ф'юрі, далі Ентоні Джошуа, а Даніель Дюбуа посідає лише третю сходинку.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Раніше ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1036
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