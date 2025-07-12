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Усик признался, кого считает лучшим боксером мира
По мнению Александра, это Теренс Кроуфорд.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос, кого считает лучшим боксером мира.
В интервью экс-чемпиону мира Карлу Фрочу украинец заявил, что это американец Теренс Кроуфорд .
"Я не лучший боец в мире. Это Теренс Кроуфорд", – сказал Усик.
Кроме того, Александр назвал самых тяжелых соперников среди британских боксеров.
На первом месте для украинского боксера – Тайсон Фьюри, далее Энтони Джошуа, а Даниэль Дюбуа занимает только третье место.
Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Ранее мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.