VAR зіграв на користь "нерадзуррі": "Барселона" прикро поступилася "Інтеру" у ЛЧ

У вівторок, 4 жовтня, у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 міланський "Інтер" приймав вдома "Барселону".

"Інтер" переміг каталонську "Барселону" у домашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив у додатковий час до першого тайму Хакан Чалханоглу. У другому таймі гості зрівняли рахунок, але після перегляду VAR арбітр скасував гол Педрі через гру рукою.

У іншому матчі групи C мюнхенська "Баварія" вдома знищила Вікторію Пльзень - 5:0

Дубль оформив форвард мюнхенців Лерой Сане. Ще по голу забили Серж Гнабрі, Садіо Мане та Ерік-Максим Шупо-Мотінг.

Зазначимо, що мюнхенці виграли 10-й матч поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів та встановили рекорд турніру. Раніше в історії це не вдавалося жодному клубу.

Лідирує у групі С "Баварія" з 9-ма очками, "Інтер", (6) другий. У "блаугранас" лише три бали, а "Вікторія" Пльзень поки очок не набирала.

У наступному турі "Барселона" прийматиме "Інтер", а "Баварія" відправиться у гості до "Вікторії" Пльзень

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