"Впаде на канвас": ексчемпіон UFC пригрозив Ф'юрі розправою

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну прокоментував прийдешній виставковий бій проти чемпіона світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

За словами бійця змішаних єдиноборств, йому до снаги звалити "Циганського короля" з ніг та здобути перемогу.

"Не важливо, що каже Ф'юрі. Важливо те, що станеться у Саудівській Аравії. Він впаде на канвас, я можу вам це гарантувати. Він добре вміє відновлюватися, подивимося, чи вдасться це йому цього разу.

Я вже готовий до цього бою і дуже схвильований. Я готуюся. Залишається дев'ять тижнів. Хороший термін, щоб зробити мої руки швидкими і сильними. Ми шокуємо світ", – сказав Нганну в інтерв'ю TMZSports.

Поєдинок між Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це буде виставковий бій за класичними правилами боксу. На кону не стоятиме пояс WBC, який належить британцю.

Нагадаємо, свій останній бій Ф'юрі провів на початку грудня минулого року, коли технічним нокаутом переміг британця Дерека Чісору. У послужному списку "Циганського короля" 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия на профірингу.

Нганну у своєму останньому поєдинку в січні 2022 року одноголосним рішенням суддів переміг Сіріла Гана на турнірі UFC 270. В активі камеруно-французького бійця 17 перемог у 20 боях у ММА.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українець Олександр Усик після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа висловився про потенційний бій проти Ф'юрі за звання "абсолюта".

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