"Упадет на канвас": экс-чемпион UFC пригрозил Фьюри расправой

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал грядущий выставочный бой против чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам бойца смешанных единоборств, ему по силам свалить "Цыганского короля" с ног и одержать победу.

"Не важно, что говорит Фьюри. Важно то, что произойдет в Саудовской Аравии. Он упадет на канвас, я могу вам это гарантировать. Он хорошо умеет восстанавливаться, посмотрим, удастся ли ему это в этот раз.

Я уже готов к этому бою и очень взволнован. Я готовлюсь. Остается девять недель. Хороший срок, чтобы сделать мои руки быстрыми и сильными. Мы шокируем мир", – сказал Нганну в интервью TMZSports.

Поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Это будет выставочный бой по классическим правилам бокса. На кону не будет стоять пояс WBC, который принадлежит британцу.

Напомним, свой последний бой Фьюри провел в начале декабря прошлого года, когда техническим нокаутом победил британца Дерека Чисору. В послужном списке "Цыганского короля" 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья на профиринге.

Нганну в своем последнем поединке в январе 2022 года единогласным решением судей победил Сирила Гана на турнире UFC 270. В активе камеруно-французского бойца 17 побед в 20 боях в ММА.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик после победы над британцем Даниэлем Дюбуа высказался о потенциальном бое против Фьюри за звание "абсолюта".

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