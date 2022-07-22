"Здійснилася мрія дитинства": Зінченко офіційно перейшов до "Арсенала"

"Каноніри" оголосили про перехід 25-річного українця на своєму офіційному сайті. Повідомляється, що Зінченко підписав довгостроковий контракт із "Арсеналом".

Раніше ЗМІ писали, що трансфер Зінченка обійдеться лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2,3 млн євро) передбачені бонусами.

Українець вже успішно пройшов пройшов медобстеження та приєднався до нового клубу на передсезонних зборах у США.

Welcome, Alex — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Зінченко вже прокоментував свій перехід до стану "канонірів".

"Передусім, я хотів би сказати, що здійснилася дитяча мрія, тому що я був великим фанатом цього клубу, коли був дитиною. Оскільки тут грали Тьєррі Анрі та молодий Сеск Фабрегас, я просто насолоджувався переглядом цих ігор, того "Арсенала". І, очевидно, я почав любити цей клуб, тому я такий схвильований і не можу дочекатися, щоб грати за цей дивовижний клуб.

Я сказав би, що Мікель Артета відіграв найважливішу роль у моєму рішенні, тому що я знав Містера деякий час, я працював з ним у "Манчестер Сіті". Від першого дня в "Сіті" я знав, що він буде дуже хорошим тренером. Мені підходить те, як він бачить футбол, особливо дивився останній сезон ігор "Арсенала", і мені це дуже подобалося. Ви можете побачити стиль, малюнок гри, тому я хотів би бачити це, коли гратиму за "Арсенал".

Я готовий до нового виклику. Я тут не тільки для того, щоб витрачати свій час і час "Арсенала", тому що клуб завжди на видноті у всіх. Я тут, щоб досягти великих результатів, і я сподіваюся, що ми зможемо виграти кілька титулів, і я сподіваюся, що ми будемо боротися за кожен титул, де братимемо участь. Ще минулого сезону я дивився ігри "Арсенала" і відчував, що це наближається, розумієте? Команда так швидко росте, і я думаю, що настав час. Настав час зробити все можливе і досягти чогось великого", - цитує Зінченка пресслужба лондонського клубу.

Our man...



See you soon, Alex pic.twitter.com/Lg3hZrVp9i — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Також своїми емоціями від підписання Олександра поділився головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Ми тут, щоб перемагати. Щоб перемагати та грати так, як ми цього хочемо. А Олександр здатен на те й інше. У нього є підготовка, є досвід у цьому. Крім того, він хоче отримати важливу роль у команді. Зараз він перебуває на такому етапі своєї кар'єри, коли шукає новий виклик. А "Арсенал", як клуб, та я, як тренер, можемо запропонувати йому це.

У Олександра хороші не тільки футбольні якості, а й людські. Ким він є як особистість, за що він виступає, який у нього сильний характер, яка в нього пристрасть до гри. Ніколи не забуду, як він був завжди першим на тренуваннях. Як він був першим, хто діставав м'ячі, першим, хто тренувався, першим, хто завжди вимагав більше. Він вирішив грати на найвищому рівні та реалізувати свій потенціал. Такі якості є унікальними.

Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я особисто дуже добре знаю, і я продовжував стежити за ним після мого відходу з "Манчестер Сіті". Алекс - високоякісний футболіст, який надасть нам варіанти та універсальність.

Йдеться не лише про позиції, де він може грати, але й про універсальність, яку він надасть нам в атаці та захисті. Алекс - людина з чудовими людськими якостями та характером. Я радий, що всі доклали величезних зусиль, аби привести Алекса в клуб", - заявив Артета в інтерв'ю офіційному сайту "Арсенала".

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

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