Золотий м'яч-2024: де та коли дивитися церемонію вручення нагороди

Ім'я найкращого футболіста світу оголосять 28 жовтня.
У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле відбудеться урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024".
Почесний приз авторитетне видання France Football щорічно вручає найкращому футболісту світу.
Цього року до списку номінантів також потрапив українець – форвард італійської "Роми" Артем Довбик, який минулого сезону в складі іспанської "Жирони" став найкращим бомбардиром Ла Ліги.
Головним фаворитом у боротьбі за нагороду вважається бразильський нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, який у сезоні-2023/24 виграв з "вершковими" чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.
Конкуренцію йому повинен скласти півзахисник Родрі, який став чемпіоном Англії та у складі збірної Іспанії тріумфував на Євро-2024.
Де дивитися церемонію вручення Золотого м'яча-2024
В Україні церемонію вручення "Золотого м'яча-2024" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports та на YouTube-каналі Setanta Sports. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.
Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
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