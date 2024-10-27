Золотий м'яч-2024: де та коли дивитися церемонію вручення нагороди

У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі Шатле відбудеться урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024".

Почесний приз авторитетне видання France Football щорічно вручає найкращому футболісту світу.

Цього року до списку номінантів також потрапив українець – форвард італійської "Роми" Артем Довбик, який минулого сезону в складі іспанської "Жирони" став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Головним фаворитом у боротьбі за нагороду вважається бразильський нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, який у сезоні-2023/24 виграв з "вершковими" чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

Конкуренцію йому повинен скласти півзахисник Родрі, який став чемпіоном Англії та у складі збірної Іспанії тріумфував на Євро-2024.

Де дивитися церемонію вручення Золотого м'яча-2024

В Україні церемонію вручення "Золотого м'яча-2024" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports та на YouTube-каналі Setanta Sports. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Саме Мессі належить абсолютний рекорд за кількістю виграних "Золотих м'ячів" – він отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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