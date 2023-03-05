"Зоря" в компенсований час оформила яскравий камбек проти "Ворскли" та увірвалася до топ-3 УПЛ

У другому таймі полтавці залишилися в меншості.

Луганська "Зоря" перемогла полтавську "Ворсклу" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 2:3 .

Перший тайм зустрічі виграли полтавці. Албанський нападник "Ворскли" Таулант Сефері оформив дубль – на 5-й хвилині він забив з гри, а на 16-й реалізував пенальті.

Однак після перерви луганці здійснили феєричний камбек. На 57-й хвилині відставання "Зорі" скоротив Володимир Бражко. На 72-й хвилині "Ворскла" залишилася в меншості – другу жовту картк заробив Лукас Рамірес.

Команда Патріка ван Леувена скористалася чисельною більшістю в компенсований час. На 90+1-й хвилині рахунок зрівняв Назарій Русин, а ще за дві хвилини Бражко з пенальті приніс луганцям перемогу, оформивши дубль.

Після цієї перемоги "Зоря" (31 очко) піднялася на третє місце в УПЛ, посунувши київське "Динамо" (30 балів) на четверту сходинку. "Ворскла" (18 пунктів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі луганський колектив 11 березня зіграє зі "Львовом", а полтавці наступного дня зустрінуться з "Вересом".

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