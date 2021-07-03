"Зробимо все, що в наших силах": Довбик перед матчем зі збірною Англії

"Зробимо все, що в наших силах": Довбик перед матчем зі збірною Англії

Сьогодні ввечері збірна України зіграє з англійцями у чвертьфіналі Євро-2020.

Нападниз збірної України з футболу Артем Довбик, який забив вирішальний гол у ворота Швеції, назвав англійців найсильнішою збірною світу.

Таку думку форвард висловив у коментарі сайту УЄФА, пише football.ua.

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"Англія - це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані кращі гравці з кращої ліги світу. Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника, як збірна Англії. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили. Зараз найголовніше - результат в цьому матчі і повна самовіддача всієї команди на футбольному полі. Ми зробимо все, що в наших силах", - сказав Довбик.

За його словами, після поєдинку зі Швецією лише з часом "почав розуміти, що сталося". Утім, вже наступного дня прокинувся і почав готуватися до матчу зі збірною Англії.

Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

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