6 знаков китайского зодиака, которые получат удачу в любви и финансах 14 февраля

День святого Валентина 2026 совпадает с Днем посвящения Земляной Овце. Сочетание энергий луны Металлического Тигра и рока Деревянной Змеи усиливает влияние для шести знаков китайского зодиака.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

14 февраля 2026, на День святого Валентина, по восточному календарю приходится День посвящения Земляной Овце. Астрологи считают, что эта комбинация создает особенно мягкую, но вместе с тем устойчивую энергетику, которая может принести удачу сразу нескольким знакам китайского зодиака.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Энергия Земляной Овцы ассоциируется со стабильностью, заботой и стремлением к подлинности. В сочетании с луной Металлического Тигра, подталкивающей к смелым решениям, и годом Деревянной Змеи, вознаграждающим терпение и стратегичность, день 14 февраля открывает возможности как в личном, так и в практическом измерении.

Наиболее благоприятные изменения могут ощутить шесть знаков.

  • Коза. Для представителей этого знака День святого Валентина совпадает с днем их покровителя. Ожидается ясность в отношениях: кто может сделать четкий шаг навстречу или проявить продуманные намерения. Ощущение безопасности и определенности повлияет на дальнейшие решения в течение месяца.

  • Лошадь. После периода внутренних напряжений суббота обещает замедление и переосмысление. Возможен разговор, что изменит видение общих планов. Также день благоприятен для финансовых инициатив или старта творческих проектов.

  • Свиньи. Представители этого знака могут получить шанс на восстановление доверия в отношениях или семье. Недоразумения способны уладиться, а вопрос жилья или общих финансов решиться проще, чем ожидалось.

  • Кролик. Для Кроликов важной станет стабильность. Возможна поддержка, что напрямую повлияет на материальную ситуацию. Успех связан с чувством уважения и отказом от сомнительных контактов.

  • Собака. День может стать моментом открытости и честного диалога. Обсуждение долгосрочных планов будет выглядеть согласованным, а решение по стабильности более уверенным.

  • Змея. Представители знака могут получить подтверждение своих ожиданий: действия других будут отвечать словам. Вероятные предложения или инициативы, которые окажут влияние на финансовые или личные перспективы до конца месяца.

Напомним, астрологи предупредили, что 14 февраля — день, когда не стоит размениваться по пустякам и тратить время и энергию на незначительные дела.

