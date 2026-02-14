- Дата публикации
6 знаков китайского зодиака, которые получат удачу в любви и финансах 14 февраля
День святого Валентина 2026 совпадает с Днем посвящения Земляной Овце. Сочетание энергий луны Металлического Тигра и рока Деревянной Змеи усиливает влияние для шести знаков китайского зодиака.
14 февраля 2026, на День святого Валентина, по восточному календарю приходится День посвящения Земляной Овце. Астрологи считают, что эта комбинация создает особенно мягкую, но вместе с тем устойчивую энергетику, которая может принести удачу сразу нескольким знакам китайского зодиака.
Об этом сообщило издание Yourtango.
Энергия Земляной Овцы ассоциируется со стабильностью, заботой и стремлением к подлинности. В сочетании с луной Металлического Тигра, подталкивающей к смелым решениям, и годом Деревянной Змеи, вознаграждающим терпение и стратегичность, день 14 февраля открывает возможности как в личном, так и в практическом измерении.
Наиболее благоприятные изменения могут ощутить шесть знаков.
Коза. Для представителей этого знака День святого Валентина совпадает с днем их покровителя. Ожидается ясность в отношениях: кто может сделать четкий шаг навстречу или проявить продуманные намерения. Ощущение безопасности и определенности повлияет на дальнейшие решения в течение месяца.
Лошадь. После периода внутренних напряжений суббота обещает замедление и переосмысление. Возможен разговор, что изменит видение общих планов. Также день благоприятен для финансовых инициатив или старта творческих проектов.
Свиньи. Представители этого знака могут получить шанс на восстановление доверия в отношениях или семье. Недоразумения способны уладиться, а вопрос жилья или общих финансов решиться проще, чем ожидалось.
Кролик. Для Кроликов важной станет стабильность. Возможна поддержка, что напрямую повлияет на материальную ситуацию. Успех связан с чувством уважения и отказом от сомнительных контактов.
Собака. День может стать моментом открытости и честного диалога. Обсуждение долгосрочных планов будет выглядеть согласованным, а решение по стабильности более уверенным.
Змея. Представители знака могут получить подтверждение своих ожиданий: действия других будут отвечать словам. Вероятные предложения или инициативы, которые окажут влияние на финансовые или личные перспективы до конца месяца.
Напомним, астрологи предупредили, что 14 февраля — день, когда не стоит размениваться по пустякам и тратить время и энергию на незначительные дела.