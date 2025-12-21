Гороскоп на картах Таро для Весов на 2026 год: что ждет в любви, финансах, карьере и здоровье

Весы / © ТСН.ua

Реклама

2026 год для Весов может пройти под знаком взвешенных решений, когда карты таро советуют навести порядок в отношениях, финансах и профессиональных планах, не нарушая внутренний баланс.

Общая энергия года — Правосудие

Для Весов 2026 проходит под символом ответственности, выбора и подведения итогов. Карта Правосудия указывает на необходимость принимать взвешенные решения и не избегать последствий своих действий. Это год, когда многие ситуации расставляются по местам, а нечеткие договоренности или двойные позиции становятся невозможными.

Карты советуют действовать честно и не откладывать важные решения.

Реклама

Любовь и отношения — Двойка Мечей

В сфере любви 2026 год для Весов может пройти под знаком внутренних сомнений. Двойка Мечей символизирует паузу, неопределенность или сложный выбор.

Для тех, кто в отношениях, возможны:

необходимость серьезного разговора;

решение о будущем союзе;

период эмоционального воздержания.

Одинокие Весы могут колебаться между прошлым и новыми возможностями. Карты рекомендуют не игнорировать собственные чувства и не затягивать с выбором.

Бизнес и деньги — Тройка Пентаклей

Финансовая сфера в 2026 году выглядит перспективной благодаря сотрудничеству. Тройка Пентакли символизирует командную работу, совместные проекты и профессиональное признание.

Реклама

Возможны:

участие в новых коллективных инициативах;

поддержка со стороны коллег или партнеров;

постепенное возрастание доходов через совместный труд.

Карты советуют бездействовать в одиночку и ценить вклад других.

Саморазвитие и карьера — Звезда

В профессиональной сфере 2026 год для Весов станет временем надежды и обновления. Звезда символизирует долгосрочную перспективу, веру в себя и постепенное восстановление после сложного периода.

Год благоприятен для:

Реклама

планирование будущего;

возвращение к целям, которые ранее казались недостижимыми;

развитию личного бренда или репутации.

Карты отмечают: успех придет не мгновенно, но движение будет стабильным.

Здоровье — Четверка Мечей

В вопросах здоровья карты советуют замедлиться. Четверка Мечей символизирует потребность в отдыхе, восстановлении и уменьшении нагрузок.

2026 Весам важно:

не переутомляться;

следить за режимом сна;

делать паузы для обновления сил.

Карты предупреждают, что игнорирование потребности в отдыхе может привести к истощению.

Реклама

2026 год для Весов – это время ответственных решений, честности с собой и постепенного восстановления равновесия. Карты таро советуют не спешить, но и не избегать выбора, от которого будет зависеть дальнейшее направление движения.